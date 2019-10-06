Болельщики угрожают главе "Валенсии" расправой

"Валенсия" выступила с заявлением по поводу угроз убийством, которые получил президент клуба Анил Мурти. Об этом сообщает официальный сайт "летучих мышей".Президент клуба, а так же его владелец "Валенсии" Питер Лим в этом сезоне подвергаются жестокой критике со стороны болельщиков."Клуб направил в правоохранительные органы серьезные доказательства, в том числе угроз убийством, которые по телефону получил президент "летучих мышей". Подобные деяния предусматривают уголовную ответственность. Расследованием займутся компетентные органы", — говорится в заявлении "Валенсии".