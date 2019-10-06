Дом игрока "Атлетико" Партея попытались ограбить во второй раз менее чем за неделю

Защитник "Атлетико" Томас Партей едва не стал жертвой ограбления во второй раз за несколько дней, сообщает Cadena SER.Пока футболист находится в Вальядолиде, где сегодня его команда сыграет с одноименной командой, в дом Партея попытались проникнуть грабители, однако на этот раз в жилище игрока были люди, что спугнуло воров.Напомним, что 1 октября к Партею уже наведывались грабители, тогда они вынесли крупную сумму наличных денег и драгоценности.Ограбление дома Партея стало очередным в списке участившихся в последнее время преступлений против футболистов. За несколько месяцев ограблениям подверглись дома Альваро Мораты, Лукаса Васкеса, Иско, Рафаэля Варана, Кевина-Принса Боатенга, Жорди Альбы, Каземиро, а несколько дней назад вор проник в жилище Сантьяго Солари, однако тренер оказался дома и прогнал преступника.