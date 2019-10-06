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Лионель Месси забил 100-й гол за "Барселону" из-за пределов штрафной

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси отметился забитым голом в матче 8-го тура испанской Ла Лиги против "Севильи".
Фото: Getty Images
Встреча состоялась на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Месси на 78-й минуте поставил точку в матче, забив свой первый гол в сезоне.

Этот мяч стал для 32-летнего аргентинца 100-м за "Барселону" во всех турнирах, забитым из-за пределов штрафной. Из них 43 гола Лионель забил прямыми ударами со штрафных. Кроме того, Месси стал первым игроком в XXI веке, который забивал в 16 сезонах испанского чемпионата подряд. Всего на счету форварда 420 голов в Ла Лиге.

Sport24


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Теги: Месси Барселона Ла Лига
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