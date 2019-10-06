Рональд Араухо – первый за 10 лет игрок "Барселоны", получивший красную в дебютном матче

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо, дебютировавший в основной команде клуба в матче 8-го тура Ла Лиги с "Севильей" (4:0), получил красную карточку на 87-й минуте встречи.Он стал первым игроком "Барселоны" за 10 лет, который получил красную карточку в дебютном матче за испанский клуб. До этого бывший защитник "Барселоны" Марк Муньеса был удалён в своём дебютном матче за каталонский клуб с "Осасуной" (0:1) 23 мая 2009 года.Матч "Барселона" завершала вдевятером. В течение одной минуты с поля были удалены Рональд Араухо и Дембеле. Первый получил прямую красную карточку за фол последней надежды. Второй был удалён после повторного предупреждения.