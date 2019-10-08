Полузащитник «Барселоны» Артур прокомментировал свой вызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи против Сенегала и Нигерии, которые состоятся в Сингапуре.
«Я понимаю позицию «Барселоны», но для меня играть в сборной Бразилии — огромная честь и гордость. Каждый раз, когда будет предоставляться такая возможность, я без раздумий буду делать все возможное ради сборной.
В Бразилии врачи отлично заботятся о здоровье футболистов. Они прекрасно понимают, что игроки должны возвращаться здоровыми в расположение своих клубов», — приводит слова Артура Sport24 со ссылкой на Marca.
Артур: понимаю, что "Барселона" не хочет отпускать меня в сборную, но это честь и гордость
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