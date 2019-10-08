Защитник «Барселоны» Клеман Лангле поделился впечатлениями от игры в одной команде с Лионелем Месси.
«Это необыкновенный футболист, один из тех, кто играет определяющую роль. Он очень умен, когда дело доходит до контроля мяча. Правда, я страдаю [от Месси на тренировках] каждый день, но в конце недели меня очень радует, что он с нами», – цитирует Лангле Sports.ru со ссылкой на Marca.
Лангле: страдаю от Месси на тренировках, но в конце недели рад, что он с нами
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»