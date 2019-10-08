Месси заявил, что верил в переход Неймара в "Реал"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что был уверен в переходе форварда "ПСЖ" Неймара в мадридский "Реал" после срыва переговоров с каталонским клубом. Неймар был близок к уходу из "ПСЖ" минувшим летом, а главными претендентами на него считались оба испанских гранда."Я действительно думал, что Неймар перейдет в "Реал", если не приедет в "Барселону". Он действительно хотел покинуть "ПСЖ" и открыто демонстрировал это. И я думал, что "Реал" и Флорентино Перес сделают все, чтобы подписать его", — сказал Месси.Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, после чего перешел в "ПСЖ" за 222 миллиона евро. Этим летом форвард открыто заявлял о желании вернуться в каталонскую команду, также интерес к 27-летнему бразильцу проявлял "Реал". В итоге испанские клубы и "ПСЖ" не смогли договориться, и Неймар остался в Париже.