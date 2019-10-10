Карлос: в "Реале" тренировки начинаются в 17:00, утром никто не приходил

Бывший защитник "Реала" Роберто Карлос рассказал о периоде своей игры за мадридский клуб под руководством Висенте дель Боске.



"Он был больше как друг, никаких правил не было, каждый сам понимал, что нужно делать. В понедельник и вторник тренировки иногда начинались в 17:00. Он не ставил тренировочные сессии на утро. Он знал, что в это время на тренировке никого не будет.



Помимо Камачо, у нас были хорошие отношения со всеми тренерами. Камачо пробыл в "Реале" всего 10 дней. По приходу в команду, он с серьезным видом сказал всем, что ждет нас завтра в 7 утра, хотя обычно тренировки начинались с пол 11-го. Мы попытались объяснить ему это, но у него были свои идеи", - приводит слова Карлоса Marca.