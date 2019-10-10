Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюрьмы для Алонсо

Прокуратура Испании запросила 2,5 года тюремного заключения для бывшего игрока "Реала" и сборной страны Хаби Алонсо за налоговые преступления. Об этом сообщает агентство AFP.Алонсо вменяется уклонение от уплаты налогов в 2010, 2011 и 2012 годах, в результате чего экс-футболист не заплатил в казну государства более 2 млн евро. По мнению стороны обвинения, Алонсо скрывал доходы от имиджевых прав.Изначально прокуратура требовала пяти лет тюрьмы для Алонсо, однако затем экс-футболист заплатил 3 млн евро штрафа, в результате чего обвинение смягчило свою позицию.Решение суда по этому вопросу будет объявлено в течение нескольких недель.