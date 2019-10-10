Рамос хочет сыграть за сборную Испании на Олимпиаде-2020

Защитник "Реала" Серхио Рамос надеется выступить на Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. Об этом сообщает El Mundo.Рамос, в активе которого есть практически все самые крупные футбольные награды, очень хочет иметь в своей коллекции олимпийскую медаль. Несмотря на то, что футболист будет в обойме сборной Испании на Евро-2020, защитник намерен сыграть и на Олимпиаде, которая пройдет с 24 июля по 9 августа.Сборные по футболу привозят на Олимпиаду молодежь, однако в заявке предусмотрено три места для игроков старше 23 лет.