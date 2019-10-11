Президент Ла Лиги высказался об уголовном деле Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу того, что нападающий "Барселоны" Лионель Месси мог покинуть Испанию из-за уголовного дела в связи с уклонением от уплаты налогов. Об этом сообщает Marca.Функционер заявил о полной поддержке аргентинского форварда."Мы не боялись этого, потому что не знали, о чем он думал. Налоговая служба были несправедлива к нему как к личности. Понятно, что он не все подписывал и не все читал. Ему просто говорили, где подписать, и он выполнял должное. Я тоже не читаю каждый договор Ла Лиги, иначе бы я проводил тут весь день", – сказал Тебас.