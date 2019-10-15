"Реал" решил защитить свою команду от беспилотников, которые несут угрозу для игроков, тренерского штаба и персонала команды. Об этом сообщает Marca.
По периметру базы Вальдебебас будет установлена система защиты. В последнее время участились случаи ограблений. Преступники проникали в дома Карима Бензема, Зинедина Зидана, Иско и Каземиро.
Кроме того, дроны используются в шпионских целях, что не по нраву руководству "Реала".
Sport24
"Реал" установит противодронную систему на тренировочной базе
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