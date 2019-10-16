Месси: без помощи моей команды я бы не выиграл "Золотую бутсу"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси на церемонии вручения "Золотой бутсы" отметил вклад своих партнеров по каталонскому клубу в получение этой награды."Луис Суарес и Жорди Альба, которые сегодня тоже здесь, — два моих главных помощника, благодаря которым я получил данную награду. Без моей команды у меня ничего бы не вышло, все игроки "Барселоны" причастны к этой "Золотой бутсе". Эта награда — признание для всей "Барселоны".Что касается целей на сезон, то Лига чемпионов — это особенный турнир, где мы хотим побеждать каждый год. Однако приоритетом для нас остается чемпионат Испании. Кубок тоже очень важен", — цитирует Месси Marca.