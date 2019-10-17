Матч Ла Лиги "Вильярреал" — "Атлетико" состоится в Майами

Матч 16-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" — "Атлетико" состоится в Майами, сообщает AS со ссылкой на El Confidencial. Встреча команд намечена на 8 декабря.По данным источника, оба клуба готовы сыграть в США. Скорее всего, матч пройдет на стадионе Hard Rock Stadium, который вмещает до 80 тысяч человек.В прошлом сезоне Ла Лига уже пыталась продавить идею матча "Жироны" и "Барселоны" в Майами, но эти планы в итоге реализованы не были."Атлетико" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 15 очками, У "Вильярреала" 11 очков и 8-я позиция.