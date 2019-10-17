Месси рассказал о своих слабостях: шоколад и мороженое

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в интервью Marca рассказал о своей личной жизни.— Я абсолютно ей восхищаюсь. У нее много хороших качеств: характер, она всегда в хорошем настроении, она справляется со всеми проблемами самым лучшим образом. Антонелла — очень умный человек, она хороша во всем.— Тиаго, хотя ему еще нет и семи лет, очень умный и зрелый парень. Он настоящий джентльмен. А Чиро похож на Матео, если не хуже.— Я всегда говорил, что это жаркое, миланеса или паста. Я непривередлив в еде.— Немного шоколада, карамели или мороженого. Я люблю все сладкое. Стараюсь не есть очень много, но мне нравится.Месси накануне получил "Золотую бутсу", которая стала для него уже шестой в карьере.