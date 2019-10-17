Нападающий "Барселоны" Лионель Месси в интервью Marca рассказал о своей личной жизни.
— Что вам больше всего нравится в своей жене?
— Я абсолютно ей восхищаюсь. У нее много хороших качеств: характер, она всегда в хорошем настроении, она справляется со всеми проблемами самым лучшим образом. Антонелла — очень умный человек, она хороша во всем.
— Как поживает ваш сын Тиаго?
— Тиаго, хотя ему еще нет и семи лет, очень умный и зрелый парень. Он настоящий джентльмен. А Чиро похож на Матео, если не хуже.
— Какое ваше любимое испанское блюдо?
— Я всегда говорил, что это жаркое, миланеса или паста. Я непривередлив в еде.
— Что насчет слабостей в еде?
— Немного шоколада, карамели или мороженого. Я люблю все сладкое. Стараюсь не есть очень много, но мне нравится.
Месси накануне получил "Золотую бутсу", которая стала для него уже шестой в карьере.
Sport24
Месси рассказал о своих слабостях: шоколад и мороженое
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