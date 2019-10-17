Месси: я буду первым, кто скажет, что больше не могу продолжать играть в футбол

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси порассуждал на тему того, как долго он еще сможет играть в футбол. 32-летний аргентинец выступает за первую команду "Барселоны" с 2003 года."Ты сам понимаешь, как долго ты еще сможешь продолжать, со временем и я осознаю это. Я буду первым, кто скажет, что идти дальше я не в силах. Или наоборот, что я еще могу продолжать. С годами я открою это для себя.Перейду ли я со временем на игру в центре полузащиты? Это зависит от того, как я буду справляться. Сейчас я обычно опускаюсь поглубже, чтобы получить мяч. Я не знаю, что произойдет в будущем", — сказал Месси.