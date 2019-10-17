Воры вынесли из дома футболиста "Вильярреала" драгоценности на сумму более 100 тысяч евро

Полузащитник "Вильярреала" и сборной Камеруна Андре Замбо Ангисса стал жертвой воров, сообщает El Peri?dico Mediterr?neo.Злоумышленники проникли в дом 23-летнего камерунца в Испании во время его отсутствия в прошедшие выходные. По данным источника, грабители вынесли из дома Замбо Ангиссы драгоценности на сумму более 100 тысяч евро. Футболист сообщил о произошедшем в полицию, ведется расследование.За последние недели в Испании жертвами ограблений стали полузащитник "Реала" Каземиро, защитник "Атлетико" Томас Партей и нападающий "Сельты" Яго Аспас.