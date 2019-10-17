Месси рассказал о возможном завершении карьеры

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси поразмышлял о возможном завершении карьеры, передает Gazzetta dello Sport.Аргентинец отметил, что не знает, когда уйдет из спорта. Он отметил, что, вероятнее всего, будет связано с его физическим состоянием."Когда я завершу карьеру? Думаю, что я это пойму со временем. Ты сам начинаешь осознавать, когда не можешь продолжать. Именно я буду тем, кто скажет, что достаточно. Не знаю, как долго еще буду играть. Сейчас я чувствую себя хорошо", — сказал футболист.