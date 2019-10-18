"Барселона" предложила перенести матч с "Реалом" на 18 декабря

"Барселона" выступила с заявлением в связи с решением Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) перенести матч 10-го тура Ла Лиги, в котором каталонцы примут "Реал".Первое эль-класико сезона-2019/20 должно было состояться 26 октября на "Камп Ноу". Решение о переносе игры вызвано неспокойной политической ситуацией в столице Каталонии: протесты в Барселоне начались после того, как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году.Сегодня RFEF объявила, что "Барселона" и "Реал" до 21 октября должны договориться о новой дате проведения матча.— В четверг клуб проинформировал Комитет по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) о своем решении отказаться от проведения матча на стадионе "Сантьяго Бернабеу", как было предложено Профессиональной футбольной лиге Испании (LFP);— Клуб хотел провести эль-класико на "Камп Ноу" 26 октября, дата и время были ранее согласованы, и Комитет был проинформирован об этом в письменном виде;— Желание клуба состояло в том, чтобы сыграть в эль-класико на Камп Ноу 26-го, дата и время были предварительно согласованы, и Комитет был проинформирован об этом в письменном виде;— Клуб полностью уверен в гражданской и миролюбивой позиции своих членов и болельщиков, которые всегда образцово выражают себя на "Камп Ноу";— Тем не менее, получив решение Комитета по проведению соревнований RFEF о переносе матча, ссылаясь на "исключительные обстоятельства" и на то, что клубы должны согласовать новую дату игры до понедельника, клуб предложит 18 декабря;— Клуб сожалеет о неудобствах, которые этот перенос может причинить его членам и болельщикам, и сейчас начал принимать необходимые шаги для возврата с понедельника, 21 октября, денег за уже купленные билеты.