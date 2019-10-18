Полузащитник "Реала" Кубо назвал Месси своим кумиром

Полузащитник "Реала" Такефуса Кубо признался, что восхищается игрой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.



"Сравнение с Месси для меня большая честь. Мне предстоит еще многое сделать, чтобы однажды стать таким же, как он. Лично я с ним не знаком. Когда я был маленьким, то просил у него автограф.



Месси всегда был моим кумиром. Не знаю, сколько ему лет, но меня удивляет, что он продолжает забивать столько голов", — цитирует Кубо Marca.