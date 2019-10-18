Месси: многие в "Барселоне" не хотели возвращения Неймара

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал сорвавшийся трансфер в каталонский клуб нападающего "ПСЖ" Неймара."Мы по-прежнему много общаемся с Неймаром, у нас все еще есть тот самый общий чат в мессенджере, где сидит еще и Луис Суарес.Неймару было бы трудно вернуться в "Барселону". Многие люди в клубе не хотели его возвращения, хотя со спортивной точки зрения мы бы от этого выигрывали. Однако их можно понять", — сказал Месси в эфире на Radio Metro.