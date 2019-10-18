Руководство Ла Лиги хочет, чтобы матч "Барселона" - "Реал" состоялся 4 декабря

Руководство испанской Ла Лиги хочет, чтобы матч 10-го тура "Барселона" - "Реал" состоялся 4 декабря, сообщает Marca.Встреча была запланирована на 26 октября, но из-за протестов в Каталонии её перенесли на 18 декабря. Решение было принято Королевской испанской футбольной федерацией.Новая дата устраивает и "Барселону", и "Реал", но Ла Лига считает, что в таком случае пострадают другие клубы. Дело в том, что на 18 декабря запланированы также матчи Кубка Испании, а "эль-класико" заберёт значительную часть телевизионной аудитории.Ла Лига хочет защитить экономические права всех клубов, а не только "Реала" и "Барселоны". Управленцы полагают, что 4 декабря будет подходящей датой для проведения "эль-класико".