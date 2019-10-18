Зидан — о переносе эль-класико: у меня есть предпочтения, но лучше промолчать

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался о переносе матча 10-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".Первое эль-класико сезона-2019/20 должно было состояться 26 октября на "Камп Ноу". Решение о переносе игры вызвано неспокойной политической ситуацией в столице Каталонии. Позже "Барселона" сообщила, что предложит перенести матч на 18 декабря. "Реал" на своем официальном сайте назвал ту же дату для проведения эль-класико."Мы поступим так, как нам скажут. Если нужно будет сыграть 26 октября, то мы так и сделаем. Если будет назначена другая дата — мы будем играть в тот день.Знаю, что есть много споров. Моя позиция как тренера заключается в том, чтобы команда была готова к тому моменту, когда нам нужно будет сыграть. Мы сможем приспособиться. Но мне лучше промолчать.У меня есть предпочтения, но я не скажу их вам. Мы знаем, что это может быть 7 или 18 декабря, мы приспособимся", — цитирует Зидана Marca.