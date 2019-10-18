Уткин: офигенная первая полоса у "СЭ". Вас бесит? Значит, все сделано правильно

Известный журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал выход номера "Спорт-Экспресса" с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско на обложке в образе Джокера.

Фото: РИА Новости

"Офигенная первая полоса.



Она вас бесит? Она возмутила болельщиков? Она для этого и сделана. Она сделана, чтоб вы вспомнили: "Спорт-Экспресс" еще существует. Причем и на бумаге. Цель достигнута.



Конечно, если внутри по-прежнему нечего читать, обложка не спасет. И я пока не настолько заинтригован, чтобы проверить. Да, это глупость, это трэшово, но это сделано, чтобы старик "СЭ" встал из гроба и напомнил о себе.



Вас бесит? Мне тоже неприятно. Значит, все сделано правильно.



Никакого бойкота "СЭ" "Спартак" не объявит. Вот только с классической газетой сейчас осталось поссориться, после пиджачка-то", - написал Уткин.