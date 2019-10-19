В матче 9-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Эйбар" со счетом 3:0.
Чемпионат Испании
9 тур
Голы: Гризманн, 13, Месси, 58, Суасер, 67
"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Оливейра, Анхель Коте, Орельяна, Диоп, Леон (Экспосито, 63), Альварес Диас, де Бласис, Шарлес (Кике, 79), Энрик (Инуи, 71).
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Роберто (Семеду, 46), Альба, Умтити, де Йонг (Ракитич, 79), Бускетс, Артур (Видаль, 71), Гризманн, Суарес, Месси.
Предупреждения: Диоп, 24, Шарлес, 24, Альварес, 82, Инуи, 88, Экспосито, 90
"Барселона" разгромила "Эйбар"
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