Гризманн: мы с Месси и Суаресом понемногу узнаём друг друга

Форвард каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн дал комментарий после победы в выездном матче 9-го тура испанской Примеры с "Эйбаром""Было важно набрать три очка, потому что после матчей сборных всегда трудно играть в гостях. Мы провели хорошую встречу, а теперь нужно подумать о Лиге чемпионов.Голевой пас от Клемана Лангле? Знали, что "Эйбар" использует высокий прессинг, поэтому я попросил его запускать мяч на меня, как только представится возможность.Что касается нашего атакующего трио, будут матчи лучше этого, будут и хуже. Мы понемногу узнаем друг друга и будем двигаться вперёд", - цитирует Гризманна Mundo Deportivo.