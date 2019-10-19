Форвард каталонской "Барселоны" Антуан Гризманн дал комментарий после победы в выездном матче 9-го тура испанской Примеры с "Эйбаром"
"Было важно набрать три очка, потому что после матчей сборных всегда трудно играть в гостях. Мы провели хорошую встречу, а теперь нужно подумать о Лиге чемпионов.
Голевой пас от Клемана Лангле? Знали, что "Эйбар" использует высокий прессинг, поэтому я попросил его запускать мяч на меня, как только представится возможность.
Что касается нашего атакующего трио, будут матчи лучше этого, будут и хуже. Мы понемногу узнаем друг друга и будем двигаться вперёд", - цитирует Гризманна Mundo Deportivo.
"Чемпионат.сом"
Гризманн: мы с Месси и Суаресом понемногу узнаём друг друга
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