Перес обсудил с Моуринью возможное возвращение в "Реал"

Президент "Реала" Флорентино Перес связался с португальским специалистом Жозе Моуринью, чтобы узнать, готов ли он вновь возглавить сливочных. Об этом сообщил журналист Борха Масарро в эфире телепрограммы El Chiringuito.Перес пообщался с Моуринью после поражения "Реала" от "Мальорки" (0:1) в 9-м туре Ла Лиги. Сливочные проиграли в чемпионате Испании впервые в сезоне, но это стоило им первого места в таблице — лидером стала "Барселона", опережающая мадридцев на 1 очко.В Лиге чемпионов дела "Реала" обстоят гораздо хуже — лишь 1 набранное очко в 2 стартовых турах и последнее место в группе А. Ранее сообщалось, что нынешний главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может быть уволен в случае поражения от "Галатасарая" в 3-м туре Лиги чемпионов.Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год и за это время выиграл с мадридским клубом чемпионство, Кубок и Суперкубок Испании. Последним клубом Моуринью был "Манчестер Юнайтед", откуда его уволили в декабре 2018 года.