Рамос: все игроки "Реала" до смерти будут с Зиданом

Капитан "Реала" Серхио Рамос в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" выразил поддержку главному тренеру Зинедину Зидану, который оказался под давлением из-за последних результатов команды."Несмотря на все, что происходит, мы думаем только лишь о хорошей игре и победе. Мы должны побеждать — иного варианта не дано. Всем известно, что вся раздевалка "Реала" будет до смерти с Зизу. Что бы ни случилось, мы должны оставаться едиными. Мадрид всегда совершал камбэки, и единственный способ сделать это — быть едиными. Результаты все перевернут в нашу пользу", — цитирует Рамоса AS.