Зидан: я хочу остаться в "Реале" навсегда

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" прокомментировал слухи о своем возможном уходе."Мы плохо начали в Лиге чемпионов, но завтра у нас будет шанс все изменить. Но что бы ни случилось завтра, впереди будет еще несколько матчей. Что касается критики и разговоров о смене тренера, то это никогда не прекратится.Я был в "Реале" 18 лет. То же самое происходило, когда я выходил на поле в качестве игрока. Конечно, слухи беспокоят меня. Мы хотим начать набирать по три очка.Вопросами о моем пребывании в команде пусть задаются другие. Я же хочу остаться здесь навсегда. Мы — "Реал", и мы не можем даже на минуту позволить себе, чтобы у нас что-то шло не так", - цитирует Зидана AS.