"Барселона" заплатила "Атлетико" € 15 млн по делу Гризманна. Клубы это отрицают

"Барселона" и "Атлетико" уладили последние нюансы дела о переходе нападающего Антуана Гризманна минувшим летом.Как сообщает AS, каталонский клуб выплатил "матрасникам" € 15 млн за раннее начало переговоров с 28-летним футболистом. По условиям договорённости мадридцы не будут публиковать имеющуюся в их распоряжении переписку агента форварда с представителями "Барселоны", которая может доказать вину сине-гранатовых и обернуться для них серьёзными санкциями.При этом сине-гранатовые также получили первоочерёдное право выкупа сразу пятерых игроков "Атлетико". По словам "матрасников", это касается футболистов из академии клуба, однако не уточняется, входят ли в их число воспитанники мадридцев Хосе Мария Хименес и Сауль Ньигес. Однако чтобы "Барселона" смогла воспользоваться этим правом, нужно, чтобы сами игроки желали покинуть команду, а "матрасники" хотели их продать.И "Атлетико", и "Барселона" отрицают, что выплаченная сумма касается перехода Гризманна.