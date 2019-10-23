Мадридский "Реал" положил глаз на форварда "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски.
Как сообщает El Chiringuito, трансфер может произойти уже во время зимнего трансферного окна.
Отмечается, что в поляке, который в нынешнем сезоне забил 18 мячей в 13 играх, лично заинтересован наставник "Реала" Зинедин Зидан.
Стоит отметить, что трансферная стоимость Левандовского составляет около € 75 млн.
"Газета.ру"
"Реал" может зимой подписать Левандовского
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