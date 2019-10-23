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"Реал" может зимой подписать Левандовского

Мадридский "Реал" положил глаз на форварда "Баварии" и сборной Польши Роберта Левандовски.

Как сообщает El Chiringuito, трансфер может произойти уже во время зимнего трансферного окна.

Отмечается, что в поляке, который в нынешнем сезоне забил 18 мячей в 13 играх, лично заинтересован наставник "Реала" Зинедин Зидан.

Стоит отметить, что трансферная стоимость Левандовского составляет около € 75 млн.

"Газета.ру"


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Теги: Левандовски Реал Бавария Ла Лига Бундеслига Трансферы
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