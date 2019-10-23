Ла Лига может подать апелляцию на решение провести матч "Барселона" - "Реал" 18 декабря

Испанская Ла Лига не согласна с решением Комитета по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) перенести матч 10-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал" на 18 декабря.Первое эль-класико сезона-2019/20 должно было состояться 26 октября на "Камп Ноу", но в итоге было перенесено из-за неспокойной политической ситуации в столице Каталонии.Сегодня Комитет по проведению соревнований RFEF принял решение о проведении матча 18 декабря. За эту же дату выступили ранее "Барселона" и "Реал".Ла Лига, которая хотела провести эль-класико 7 декабря, не поддержала решение RFEF и сейчас изучает возможность подачи апелляции.