» » Ла Лига может подать апелляцию на решение провести матч "Барселона" - "Реал" 18 декабря

Ла Лига может подать апелляцию на решение провести матч "Барселона" - "Реал" 18 декабря

Испанская Ла Лига не согласна с решением Комитета по проведению соревнований Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) перенести матч 10-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Реал" на 18 декабря.

Первое эль-класико сезона-2019/20 должно было состояться 26 октября на "Камп Ноу", но в итоге было перенесено из-за неспокойной политической ситуации в столице Каталонии.

Сегодня Комитет по проведению соревнований RFEF принял решение о проведении матча 18 декабря. За эту же дату выступили ранее "Барселона" и "Реал".

Ла Лига, которая хотела провести эль-класико 7 декабря, не поддержала решение RFEF и сейчас изучает возможность подачи апелляции.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Барселона Реал
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Ла Лига может подать апелляцию на решение провести матч "Барселона" - "Реал" 18 декабря
"Бенфика" одержала победу над "Лионом" 1
"Валенсия" упустила победу над "Лиллем" на 95-й минуте, Черышев забил гол
"Барселона" обыграла "Славию" благодаря автоголу
"Ливерпуль" в гостях разгромил "Генк", "Наполи" обыграл "Зальцбург"
Боярский: игроки "Зенита" вообще не бегали, полная растерянность 6
Бесчастных: поражение от "Спартака-2"? Табло уже все сказало, что там говорить?
Забитцер: это был прекрасный вечер футбола 4
Месси стал первым игроком, забивавшим в Лиге чемпионов в 15 сезонах подряд
Спивак: "Зенит" не смог победить, потому что "Лейпциг" сильнее
Семак: победа "Лейпцига" закономерна 26
Холдинг признался, что стал заниматься йогой благодаря DVD Райана Гиггза
Безударные Дзюба и Азмун, безыдейные Шатов и Дриусси. Оценки матча "Лейпциг"-"Зенит" 2
"Зенит" вел в счете, но играл плохо и проиграл заслуженно. Как "РБ Лейпциг" сокрушил чемпиона России 20
"Челси" на выезде обыграл "Аякс" 2
"Лейпциг" одержал волевую победу над "Зенитом" 138
"Отвали, я не хочу играть за твою команду". Игрок "Витесса" на тренировке послал Слуцкого 12
Черышев сыграет против "Лилля" с первых минут
Месси, Суарес и Гризманн - в атаке "Барселоны" на игру против "Славии" 1
Тедеско оштрафовали на 10 тысяч рублей по итогам матча с "Рубином" 2
"Химки" вырвали победу у "Армавира"
Орлов: Шомуродов - узбек, но его футбольный интеллект выше, чем у российских форвардов 8
Защитник "Баварии" Эрнандес будет прооперирован
"Реал" может зимой подписать Левандовского
Правительство России поддержало законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей
Наингголан считает, что Конте без ума от его игры
Бушуев - о тренере соперника "Зенита": он добился того, что бывает раз в сто лет
Шашков: хотелось, чтобы решение КДК по Анюкову было мягче
Промес - в старте "Аякса" на матч против "Челси" 1
"РБ Лейпциг" - "Зенит": стали известны стартовые составы команд 12
Все новости