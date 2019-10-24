Игроки "Реала" не хотят возвращения Моуринью и делают все для сохранения Зидана

Футболисты "Реала" делают все возможное, чтобы не допустить увольнения Зинедина Зидана с поста главного тренера.По информации AS, игроки мадридцев усиленно тренируются, чтобы сохранить французского специалиста во главе команды. Как утверждает источник, футболисты не хотят, чтобы в случае ухода Зидана "Реал" возглавил экс-тренер мадридцев Жозе Моуринью.Ранее после поражений "Реала" от "ПСЖ" (0:3) в Лиге чемпионов и "Мальорки" (0:1) в Ла Лиге в СМИ начала появляться информация, что руководство может отправить француза в отставку, а главным кандидатом ему на замену является Моуринью.