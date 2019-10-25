Миятович: пока "Реал" не убеждает в готовности бороться за трофеи

Бывший форвард мадридского "Реала" Предраг Миятович поделился мнением о перспективах столичного клуба в текущем сезоне."Исходя из того, что я пока видел, "Реал" не убеждает меня в способности выигрывать титулы. Надеюсь, что я ошибаюсь. Пока только октябрь, впереди ещё много времени. Но "Реал" должен прибавлять во многих аспектах. Они и сами это знают. Такой вывод делаю, исходя из слов тренеров и игроков. Они и сами говорят, что надо прибавлять.Навас покинул команду. Теперь нужно активно поддерживать Куртуа. Он ещё должен привыкнуть к игре за "Реал". Нужно быть благодарными Кейлору за всё и поддерживать Куртуа", — цитирует Миятовича Marca.