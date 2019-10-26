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Скиббе: на МЧМ-2005 Месси сломал нос Адлеру, пробив по воротам

Главный тренер дортмундской "Боруссии" U19 Михаэль Скиббе вспомнил о случае в 2005 году, когда во время молодежного чемпионата мира нападающий "Барселоны" Лионель Месси сломал нос тогдашнему вратарю молодежной сборной Германии Рене Адлеру.

"Самого талантливого футболиста на моей памяти я увидел в 2005 году, когда молодежная сборная Германии играла с Аргентиной на чемпионате мира. Это был Лео Месси, ему тогда было около 16 лет, но он уже выделялся на уровне остальных. Он показывал невероятный футбол, хотя и сломал нос нашему вратарю Рене Адлеру, пробив по воротам", — цитирует Адлера Goal.

Sport24.ru


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Теги: Скиббе Месси Боруссия Бундеслига Барселона Ла Лига
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