"Атлетико" пропустил 1 гол за 8 матчей. Облак отбил 18 из 19 ударов в створ

"Атлетико" обыграл "Атлетик" в матче 10-го тура Ла Лиги (2:0).Это седьмой "сухой" матч команды из восьми последних во всех соревнованиях. Голкипер "Атлетико" Ян Облак отразил 18 из 19 ударов в створ ворот.Единственный раз за это время мадридцы пропустили в минувшем туре в матче с "Валенсией" (1:1): на 82-й минуте полузащитник Даниэль Парехо забил прямым ударом со штрафного.Всего в нынешнем сезоне Ла Лиги "Атлетико" пропустил 5 голов – меньше всех в чемпионате.