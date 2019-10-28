Бэйл: я не знаю, кто сейчас премьер-министр Британии. Меня больше интересует гольф

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл рассказал о своем увлечении гольфом и признался, что этот вид спорт интересует его больше, чем политика."Брекзит? Я смотрю на ситуацию с финансовой точки зрения. Она определенно на меня повлияет. Многие вещи изменятся, придется поступать иначе с деньгами и инвестициями. Но чушь СМИ про Брекзит я не читаю. Я даже не знаю, кто сейчас премьер-министр страны. Борис Джонсон? Ну вот, я не знал. Разве он не был мэром?Я не могу говорить про то, что меня не интересует. Меня больше интересует гольф. Могу перечислить лучших гольфистов мира. Где я вижу себя после завершения карьеры? На поле для гольфа, конечно", — цитирует Бэйла The Telegraph.