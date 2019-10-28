Экс-тренер "Рубина" Грасия может возглавить "Сельту"

Бывший главный тренер казанского "Рубина" Хави Грасия является претендентом на работу в "Сельте", сообщают испанские СМИ. Нынешний тренер команды Фран Эскриба оказался под угрозой увольнения из-за неудачного старта в сезоне. "Сельта" в 10 турах набрала 9 очков и расположилась на 17-м месте в таблице Примеры.Последним местом работы Грасии был "Уотфорд". 49-летнего специалиста отправили в отставку в сентябре, когда клуб набрал лишь 1 очко по итогам 4 туров и оказался на последнем месте в АПЛ. В прошлом сезоне "Уотфорд" под руководством Грасии дошел до финала Кубка Англии, где уступил "Манчестер Сити" с разгромным счетом 0:6.Грасия руководил "Рубином" в 2016–2017 годах. До этого он работал в "Малаге", "Осасуне", "Альмерии" и других командах.