Миятович: Бэйл сначала думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о "Реале"

Бывший игрок "Реала" Предраг Миятович раскритиковал нападающего мадридского клуба Гарета Бэйла. По словам экс-форварда сливочных, валлиец думает о команде в последнюю очередь."Бэйл очень скрытный парень. Я не знаю его лично, но из того, что я слышу, он сначала думает об Уэльсе, затем о гольфе и только потом о "Реале". Никогда не знаешь, можешь ли ты на него рассчитывать, мотивирован ли он, получил ли он травму. Но когда дело доходит до сборных, он всегда в отличной форме. Нужно принять решение", — цитирует Миятовича El Larguero.В нынешнем сезоне Гарет Бэйл принял участие в 7 матчах за "Реал", забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.