Рамос второй игрок после Месси, который забил гол в 16-м сезоне Ла Лиги подряд

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос отметился голом в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Леганесом".Таким образом, Рамос стал вторым игроком в истории после нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, который забил гол в 16-м сезоне Ла Лиги подряд.33-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. Всего в составе "Королевского клуба" он принял участие в 468 матчах чемпионата Испании, в которых стал автором 62 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач. Контракт футболиста с мадридским клубом действует до лета 2021 года.