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Иньеста высказался о возможном возвращении Моуринью в "Барселону"

Легенда "Барселоны" Андрес Иньеста, ныне выступающий за японский "Виссел Кобе", высказался о возможной работе с каталонским клубом португальского тренера Жозе Моуринью.

"Я не знаю, может Моуриньо оказаться в "Реале" или нет. Но его приход в "Барсу", как я вижу, вряд ли осуществим", - цитирует Иньесту AS.

Моуринью работал в «Барселоне" помощником Бобби Робсона с 1996 по 2000 год. В качестве главного тренера португальский специалист работал с "Бенфикой", "Лейрией", "Порту", "Челси", "Интером", "Реалом" и "Манчестер Юнайтед".

Напомним, ранее сообщалось, что Моуринью намерен вернуться в "Реал", который в настоящее время тренирует Зинедин Зидан. Жозе работал со "сливочными" с 2010 по 2013 год. В мадридском клубе он стал чемпионом испанской Примеры, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Иньеста Барселона Моуринью Ла Лига
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