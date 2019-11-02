Вальверде: вызов Месси в сборную Аргентины не является проблемой для "Барселоны"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал, как реагирует на вызов нападающего Лионеля Месси в сборную Аргентины."Мы знаем, если Месси здоров, есть большая вероятность, что его вызовут в сборную Аргентины. Он не был в национальной команде из-за дисквалификации, но теперь все кончено, он может вернуться в сборную. Это то, что нужно принять, и то, что принимает игрок. Не думаю, что это проблема", — цитирует Вальверде Goal.