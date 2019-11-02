В матче 11-го тура чемпионата России "Барселона" на выезде проиграла "Леванте" со счетом 1:3.
Чемпионат Испании
11 тур
Голы: Месси, 38 (пен.), Кампанья, 61, Майораль, 63, Радоя, 68
Леванте: Фернандес, Клерк, Везу, Постиго, Мирамон, Барди (Рочина, 62), Радоя, Кампанья (Кабако, 87), Мелеро, Моралес (Вукчевич, 82), Майораль
Барселона: Штеген, Пике, Роберто, Семеду, Лангле, Рамос (Фати, 66), Йонг, Видаль (Бускетс, 64), Суарес (Сайоль, 41), Гризманн, Месси
Предупреждения: Рамос, 12, Барди, 52, Гризманн, 56, Пике, 66, Лангле, 67, Роберто, 81, Фати, 86
"Барселона" потерпела поражение от "Леванте"
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