Зидан: в игре с "Бетисом" все было идеально, не хватило только гола

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (0:0)."Ритм, интенсивность и вообще игра — все было идеально, не хватило лишь гола. У нас было много моментов с самого начала, не получилось только их реализовать."Бетис" — хорошая команда с отличными футболистами. В первом тайме мы доминировали, но не забили. Второй тайм получился более равным. Не сказал бы, что сегодня игра была настолько уж плохой", — цитирует Зидана Marca.