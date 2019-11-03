В матче 12-го тура чемпионата Испании "Вильярреал" сыграл вничью с "Атлетиком" со счетом 0:0.
Чемпионат Испании
12 тур
Вильярреал: Асенхо, Кинтилья, Торрес, Альбиоль, Ангисса (Онтиверос, 80), Пенья, Иборра, Гомес (Чуквуезе, 63), Касорла, Морено, Токо Экамби (Бакка, 68)
Атлетик Б: Симон, Лопес, Капа, Берчиче, Мартинес, Гарсия, Гарсия, Сан-Хосе (Берка, 66), Гомес, Муньяин (Ларразабал, 86), Уильямс
Предупреждения: Иборра, 60, Онтиверос, 90+3
"Атлетик" сыграл вничью с "Вильярреалом"
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