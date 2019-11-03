Стоимость изделия составила € 5 тыс. Ранее такого же муравья купил одноклубник Модрича защитник Серхио Рамос.
Модрич купил золотого муравья за 5.000 евро
Хорватский полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич приобрёл фигуру золотого муравья, изготовленную компанией ishiwut.
Стоимость изделия составила € 5 тыс. Ранее такого же муравья купил одноклубник Модрича защитник Серхио Рамос.
Стоимость изделия составила € 5 тыс. Ранее такого же муравья купил одноклубник Модрича защитник Серхио Рамос.
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