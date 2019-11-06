"Реал" намерен приобрести Обамеянга

Президент "Реала" Флорентино Перес обозначил нападающего "Арсенала" Пьер-Эмерика Обамеянга как главную цель на летнее трансферное окно, сообщает El Desmarque.С момента перехода из дортмундской "Боруссии" на "Эмирейтс" игрок сборной Габона показывает невероятные результаты, разделив в прошлом сезоне "Золотую бутсу" английской Премьер-лиги с нападающими "Ливерпуля" Мохамедом Салахом и Садио Мане.У Обамеянга есть соглашение с руководством "Арсенала", что в случае желания габонца покинуть команду клуб выслушает предложения от потенциальных покупателей в размере € 80 млн. Мадридский "Реал", имея проблемы с линией нападения, проявляет интерес к нападающему английского клуба и будет предпринимать попытки приобрести игрока.В этом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг принял участие в 11 матчах чемпионата Англии и забил 8 мячей. Всего на счету игрока 40 голов в 60 играх Премьер-лиги за "Арсенал".