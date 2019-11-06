Зидан: Мбаппе всегда говорил о своей мечте играть за "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова бывшего вице-президента "Монако", что форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе всегда хотел играть за мадридский клуб."Игрок сам собирается решить своё будущее, вот что он будет делать. В настоящий момент он является игроком "ПСЖ", а что произойдёт дальше— посмотрим. Но насколько мне известно, он всегда говорил о том, что его мечта — играть за "Реал", — сказал Зидан на пресс-конференции.