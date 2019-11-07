Защитник "Барселоны" Альба получил рецидив старой травмы и может пропустить больше месяца

Защитник "Барселоны" Жорди Альба получил травму в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов со "Славией" (0:0). Из-за повреждения футболист был заменен уже в перерыве.По данным Mundo Deportivo, Альба заработал рецидив старой травмы бедра, которая была получена в сентябре. Из-за повреждения игрок может пропустить от четырех до пяти недель.В текущем сезоне Альба сыграл 6 матчей за "Барселону" в Ла Лиге и забил 1 гол.