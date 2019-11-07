"Зальцбург" отказался продавать "Барселоне" 17-летнего Адейеми за 15 миллионов

"Барселона" пыталась приобрести нападающего "Зальцбурга" Карима Адейеми.Как сообщает Transfermarkt, австрийский клуб отказался продавать 17-летнего игрока каталонцам за 15 миллионов евро. Не исключается, что сине-гранатовые сделают второе предложение по трансферу немца.Интерес к футболисту также проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал".В настоящее время Адейеми выступает в аренде в "Лиферинге". В этом сезоне он провел во второй австрийской Бундеслиге 10 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,5 миллиона евро.