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"Зальцбург" отказался продавать "Барселоне" 17-летнего Адейеми за 15 миллионов

"Барселона" пыталась приобрести нападающего "Зальцбурга" Карима Адейеми.

Как сообщает Transfermarkt, австрийский клуб отказался продавать 17-летнего игрока каталонцам за 15 миллионов евро. Не исключается, что сине-гранатовые сделают второе предложение по трансферу немца.

Интерес к футболисту также проявляют "Ливерпуль" и "Арсенал".

В настоящее время Адейеми выступает в аренде в "Лиферинге". В этом сезоне он провел во второй австрийской Бундеслиге 10 матчей, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,5 миллиона евро.

Sport24.ru


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Теги: Зальцбург Барселона Ла Лига
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